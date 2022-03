Waarom Hakim Ziyech en co door sancties tegen Roman Abramovitsj met de trein naar Lille moeten

Chelsea wil aanpassing restric­ties na sanctie Abram­ovitsj: ‘Zodat club normaal kan draaien’

Chelsea pleit bij de Britse overheid voor aanpassing van de restricties waar de club mee te maken heeft nu eigenaar Roman Abramovitsj op een sanctielijst is gezet. Zo moest Chelsea de fanshop sluiten en mag het geen kaartjes meer verkopen voor thuiswedstrijden. Spelers vastleggen of contracten verlengen is voorlopig ook niet mogelijk.

15:27