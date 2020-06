Braziliaanse Ronaldo somt vijf beste spelers op: geen plek voor Cristiano Ronaldo

‘Messi is de nummer één’Cristiano Ronaldo hoort niet tot de beste vijf voetballers ter wereld terwijl Lionel Messi de allerbeste is. Dat stelt de Braziliaanse Ronaldo in gesprek met AS .

Ronaldo, tegenwoordig president bij Real Valladolid, werd door het Spaanse medium gevraagd naar de voetballers naar wie hij het liefst kijkt als hij voor de televisie zit. ,,Messi, natuurlijk. Hij is de nummer één. Het is een talent dat je de komende twintig of dertig jaar niet meer gaat zien. Verder houd ik ook ervan om te kijken naar Mohamed Salah, Eden Hazard en Neymar. Ik houd er echt van om Neymar te zien spelen. En natuurlijk Kylian Mbappé", somt de de voormalig Braziliaanse spits van onder meer PSV, Barcelona en Real Madrid op.

Over Cristiano Ronaldo rept de Braziliaan met geen woord. Wel spreekt hij over de vergelijking met Mbappé: ,,Veel mensen zegt dat hij op mij lijkt. Hij heeft veel snelheid, maakt goed zijn kansen af en heeft prachtige bewegingen in huis. Hij schiet met beide benen even makkelijk. We hebben inderdaad veel overeenkomsten, maar ik houd er nooit van om spelers met elkaar te vergelijken. Zeker niet als het gaat om spelers uit verschillende generaties, want de situaties zijn verschillend.”

