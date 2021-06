Brazilië hard op weg naar het WK

Voor Brazilië, dat sinds 1985 niet meer had gewonnen in Paraguay, is het de beste start van de WK-kwalificatiecyclus sinds 1969. Ook 52 jaar geleden wonnen de Brazilianen de eerste zes wedstrijden.

Volledig scherm Ongeloof bij Lionel Messi. © AP Argentinië speelde, met Lionel Messi, met 2-2 gelijk tegen Colombia. De Colombianen maakte in eigen huis diep in blessuretijd gelijk via Miguel Borja, terwijl Argentinië al na 8 minuten met 2-0 aan de leiding ging. De Brazilianen voeren de stand aan, de Argentijnen hebben 6 punten minder.

Brazilië is in voorbereiding op de Copa América, het eindtoernooi waar de Seleção titelhouder is. Onlangs werd het toernooi toegewezen aan Brazilië, maar via een verklaring hebben de spelers zich uitgesproken tegen die toewijzing.

Quote Wij hebben nooit gewild dat deze discussie een politieke dimensie zou aannemen Verklaring Braziliaanse spelers

,,We zijn tegen de organisatie van de Copa América, maar we zullen nooit nee zeggen tegen de Braziliaanse selectie. Om diverse redenen, of ze nu humanitair of professioneel zijn, zijn we ontevreden met de wijze waarop de Conmebol de Copa America heeft behandeld. Wij hebben nooit gewild dat deze discussie een politieke dimensie zou aannemen.”

De toewijzing aan Brazilië is omstreden omdat de coronapandemie er volgens deskundigen nog heftiger om zich heen grijpt dan in de andere Zuid-Amerikaanse landen. President Jair Bolsonaro zag echter geen bezwaar het toernooi vanaf 13 juni te huisvesten. In Brazilië overleden meer dan 476.000 mensen aan het virus. Alleen in de Verenigde Staten vielen meer coronadoden.