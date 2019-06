Brazilië kan fans nog niet bekoren: ‘Jonge spelers gevoelig voor boegeroep’

,,Natuurlijk hebben we de negatieve reacties gehoord'', zei bondscoach Tite na afloop. ,,Jonge spelers zijn daar gevoelig voor en de coach ook. We moeten daarvoor echter begrip opbrengen. Het betekent dat we meer vooruit moeten gaan voetballen en daardoor ook meer kansen creëren. Dan volgt er vanzelf applaus.‘’



Het stadion was met 46.000 bezoekers slechts voor 70 procent bezet. De voetbalfans in São Paulo, en ook in Rio de Janeiro, staan bekend als nogal kritisch en wispelturig.