Brazilië te sterk voor Venezuela, Uruguay wint ruim in Colombia

De vijfvoudig wereldkampioen dankte de zege aan een doelpunt van Liverpool-aanvaller Roberto Firmino in de 66ste minuut.



Brazilië, dat aantrad zonder de geblesseerde sterspeler Neymar, is de enige ploeg in de Zuid-Amerikaanse groep van tien landen, die nog geen punten verspeelde. Dinsdag volgt een uitwedstrijd tegen Uruguay, dat met 0-3 won bij Colombia door goals van aanvallers Edinson Cavani, Luis Suárez en Darwin Núñez. Het was voor de 73-jarige Óscar Tabárez zijn honderdste zege als bondscoach.



Chili boekte de eerste overwinning door Peru met 2-0 te verslaan. Arturo Vidal maakte beide doelpunten voor de thuisploeg in Santiago. De aanvoerder deed dat al voor de rust.