Brazilië verslaat Colombia, vestigt Zuid-Amerikaans record en gaat naar WK in Qatar

Lucas Paquetá was in São Paulo ruim een kwartier voor tijd trefzeker voor de Brazilianen, die elf kwalificatieduels in eigen huis op rij hebben gewonnen, een record in Zuid-Amerika. De 24-jarige middenvelder van Olympique Lyon schoot raak nadat hij in het zestienmetergebied door Neymar was bediend. De Colombiaanse keeper David Ospina zat nog aan de bal, maar kon de inzet niet pareren. Antony kwam na een uur spelen binnen de lijnen.