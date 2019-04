‘Briljant doelpunt Wijnaldum door spelers in de rust bedacht’

Liverpool-coach Jürgen Klopp was na afloop van de 2-0-zege op Cardiff City vol lof over de wijze waarop zijn spelers zich na een moeizame eerste helft hadden herpakt. Volgens de Duitse trainer was het overleg tussen de spelers tijdens de rust de basis voor de 1-0 die Georginio Wijnaldum scoorde uit een corner. Door de zege is Liverpool weer de koploper in de Engelse competitie