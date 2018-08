Britse kranten vernietigend: Mourinho, you're not special anymore

'You're getting sacked in the morning' kopt The Mirror, verwijzend naar de tekst waarmee de bezoekende fans zich gisteravond kostelijk vermaakten. Ook een ander lied - 'You're not special anymore' - wordt aangehaald in de krant: ,,De harde realiteit is dat het voelt alsof de Spurs-fans gelijk hebben. In zijn hoogtijdagen zou Mourinho in staat zijn geweest om onder druk een goed resultaat neer te zetten. Maar zijn zwaarste thuisnederlaag ooit als manager legde haarfijn bloot waaraan het schort bij United. Mourinho leek wel een gebroken man langs de zijlijn, niet in staat zijn spelers te bewegen tot de ommekeer. Bij het laatste fluitsignaal was Old Trafford al voor de helft leeggelopen. Fans die niet meer geloofden in een goede afloop en dus ook niet meer in de manager."