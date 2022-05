Britse media na zinderende ontknoping in titelrace: ‘Wanhoop bij City veranderde in een delirium’

De zinderende titelrace tussen Manchester City en Liverpool kreeg gisteren de ontknoping die het verdiende . Britse media raken niet uitgeschreven over de manier waarop de ploeg van trainer Pep Guardiola binnen een tijdsbestek van vijf minuten een 0-2 achterstand tegen Aston Villa omboog in een 3-2 zege en zo alsnog de titel greep.

De koploper van de Premier League was met een punt voorsprong aan de laatste speeldag begonnen terwijl Aston Villa nergens meer voor speelde. ,,Maar de vereiste routinematige zege bleek alles behalve een zekerheid”, schrijft Sky Sports. ,,De manier waarop de ploeg het in de tweede helft omboog was buitengewoon en deed denken aan tien jaar geleden, toen Sergio Agüero Manchester City de titel bezorgde in blessuretijd.”

,,Het was een onvergetelijke middag voor de supporters van een club die het alleen maar op dramatische wijze lijkt te kunnen doen. Deze prestatie zal de geschiedenis in gaan en bijdragen aan de overtuiging dat alles mogelijk is.”

Volgens The Guardian was het Etihad Stadium negentig minuten lang ‘aan angstige plek’. ,,Het zag er heel slecht uit voor Manchester City. Want wie geloofde nou echt dat Liverpool punten zou laten liggen tegen Wolverhampton Wanderers? Toen Aston Villa er in de 69ste minuut 0-2 van maakte, dropen sommige supporters al af naar huis.”

Liverpool wist uiteindelijk inderdaad te winnen, al koste ook dat veel moeite (3-1 na een vroege 0-1 achterstand). Manchester City móest het daardoor op eigen kracht doen en dat lukte wonderwel door doelpunten van İlkay Gündogan (2x) en Rodri tussen de 76ste en de 81ste minuut.

,,Het was een moment van groots drama en zorgde voor een van de wildste vieringen in de clubgeschiedenis. En natuurlijk was het onmogelijk om geen parallellen te trekken met het verleden.”

Stuipen op het lijf

Die vergelijking met het verleden trekt de Britse tak van ESPN ook. ,,Tien jaar na dat onvergetelijke moment van Sergio Agüero bij Queen’s Park Rangers, krabbelde City weer op en was er opnieuw een late comeback die de ploeg de titel in de Premier League bezorgde. Zo werd de laatste hindernis toch genomen en hield Manchester City na een ademloze, chaotische en dramatische dag Liverpool toch van de landstitel.”

Volgens The Mirror zijn sensationele ontknopingen en Manchester City onlosmakelijk met elkaar verbonden. ,,Ondanks al hun succes in het afgelopen decennium, blijft het vermogen tot zelfimplosie in het DNA van City zitten. Het lijkt wel of ze hun supporters onnodig de stuipen op het lijf willen jagen.”

,,Soms pakt het verkeerd uit, zoals tegen Real Madrid toen met de Champions League-finale in het zicht toch nog alles uit handen werd gegeven. Maar deze keer vond City een manier om de wanhoop om te zetten in een delirium. Zo kregen we opnieuw een opmerkelijke climax van het seizoen.”

Micah Richards, oud-speler van Manchester City, bleef toch met een dubbel gevoel zitten. ,,City krijgt helaas nooit dezelfde erkenning als Liverpool, wat ze ook winnen of hoe ze het ook doen, en dat slaat voor mij nergens op”, schrijft hij in zijn column voor de BBC. ,,Hopelijk hebben ze nu eindelijk aan alles en iedereen bewezen dat ze niet saai zijn, maar briljant.”

Volledig scherm De vierde landstitel in vijf jaar tijd wordt uitbundig gevierd door de spelers van Manchester City. © REUTERS