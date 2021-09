Brugge laat punten liggen, Bayern wint

Video Koeman voor twee duels geschorst, beroep Barcelona tegen kaarten Frenkie de Jong en Busquets afgewezen

18:52 Het beroep dat FC Barcelona aantekende tegen de tweede gele kaart van Frenkie de Jong en de gele kaart voor Sergio Busquets van gisteravond in Cádiz (0-0) is afgewezen. Tegen de late rode kaart van Ronald Koeman gingen de Catalanen niet in beroep en de Nederlandse coach is nu voor twee duels geschorst.