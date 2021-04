Bruma scoort in kampioensduel Olympiakos tegen rivaal Panathinaikos

Bruma, gehuurd van PSV, scoorde eenmaal voor de kampioen. De 26-jarige vleugelaanvaller en negenvoudig international van Portugal was dit seizoen tot op heden goed voor zeven goals en vier assist in 31 duels voor Olympiakos in alle competities.



Ahmed Hassan trof tweemaal doel, waarmee hij op tien treffers kwam. Youssef El-Arabi is topscorer met twintig treffers in de Griekse Super League. Panathinaikos kwam nog wel op voorsprong door een doelpunt van de Italiaanse spits Federico Macheda, die zijn carrière begon bij Manchester United. Olympiakos heeft een voorsprong van liefst 22 punten op het als tweede geklasseerde Aris Thessaloniki, met nog zeven competitiewedstrijden op het programma.



Olympiakos schakelde in februari PSV uit in de zestiende finales van de Europa League, maar werd in maart in de achtste finales uitgeschakeld door Arsenal.



Olympiakos is met 46 titels veruit de succesvolste club van Griekenland. Panathinaikos volgt met 20 landstitels. Ook AEK Athene (12 keer), Aris Thessaloniki, PAOK Thessaloniki (beiden 3 keer) en AEL uit Larissa (1 keer) werden ooit kampioen van de Griekse competitie.