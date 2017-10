Buffon stopt: dit wist je (misschien) nog niet over hem

Thomas 'Tommy' N'Kono stond in de jaren 80 te boek als een van de beste doelmannen die het Afrikaanse voetbalcontinent ooit voortbracht. Op 37-jarige leeftijd liet de Kameroener zijn kunstje nog eenmaal zien op het WK van 1990 in Italië, waar een 12-jarige Buffon aan de buis zat gekluisterd. ,,Thomas N’Kono werd iets mythisch in mijn leven”, zei Buffon jaren later over zijn eerste kennismaking met de Ontembare Leeuwen. ,,Na Italië was Kameroen het land van mijn hart. Ik zag N’Kono spelen op de openingsdag tegen Argentinië en besloot dat ik keeper wilde worden.” Tot die zomer was Buffon een slungelige middenvelder bij de amateurs in zijn geboortestad Carrara.



Ruim twee jaar later gold Buffon al als een grote belofte in de jeugdopleiding van Parma. Een scout van de club voorspelde dat hij op zijn twintigste basiskeeper in de Serie A zou zijn. Waarop Buffon antwoordde: ‘Oké, maar wat doe ik in godsnaam in de tussentijd?’