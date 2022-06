Buffon vindt het schandalig dat Iniesta geen Gouden Bal heeft: ‘Net zo goed als Messi of Ronaldo’

Dat Gianluigi Buffon zelf nog nooit een Gouden Bal heeft gewonnen, vindt de doelman van Parma niet eens zo heel erg. In zijn ogen is het feit dat Andrés Iniesta nooit tot de beste voetballer ter wereld is verkozen een grotere schande.

,,Het maakt niet uit, want ik geef niet om bepaalde awards”, zegt de 44-jarige keeper tegen France Football. ,,Bovendien, de grootste onrechtvaardigheid wat betreft de Gouden Bal was toch het negeren van Iniesta. Hij was net zo goed als Maradona, Messi of Ronaldo.”

De Spaanse middenvelder was jarenlang belangrijk voor FC Barcelona en won met zijn club talrijke prijzen, waaronder de Champions League in 2015, ten koste van het Juventus van Buffon. Toch werd Iniesta’s teamgenoot Lionel Messi telkens verkozen tot beste voetballer ter wereld en moest Iniesta het met een tweede plaats doen in de verkiezing in 2010 en zijn derde plaats in 2012.

,,Er is niet altijd een logica”, zegt Buffon over het stemproces van de verkiezing. ,,In 2003 werd ik verkozen tot beste speler in de Champions League, een zeldzaamheid voor een keeper. Maar bij de Ballon d’Or-verkiezing eindigde ik niet eens in de top 5", verzucht de Italiaan over het topseizoen dat hij destijds met Juventus had. ,,Hebben de journalisten niet gekeken? Of hadden ze het lef niet om op mij te stemmen?”