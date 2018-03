‘Bundesdino’ HSV staat nu toch echt op instorten

HSV, ooit een grootmacht in het Europese voetbal, zette deze week met Bernd Hollerbach maar weer eens een trainer op straat. De enige club die alle seizoen meedeed in de Bundesliga staat nu toch echt op omvallen.

Door Daniël Dwarswaard



De klok in het stadion van HSV tikt nog steeds verder. Seconde per seconde. O, wat zijn ze er trots op in Hamburg. De digitale cijfers op de stadionklok geven aan hoe lang traditieclub HSV al in de Bundesliga speelt. Geen andere club doet het beter. Simpelweg omdat de Hamburger Sportverein de enige club is die alle seizoenen in de Bundesliga speelde sinds de oprichting in 1963.

Maar die klok is nu een soort vijand. Want bij HSV, waar de Nederlander Rick van Drongelen speelt, weet iedereen: de ontsnappingen van de laatste seizoenen in de nacompetitie? Nee, daar gelooft eigenlijk niemand meer in. De realiteit is nu: HSV staat met nog acht wedstrijden te spelen, zeven punten achter plaats zestien, een nacompetitieplek.

,,Ik vrees dat het nu wel echt klaar is,’’ zegt Erik Meijer, oud-speler van de club en kenner van het Duitse voetbal. ,,HSV is de afgelopen jaren een club geworden waar het draaide om trainerspolitiek, niet om een voetbalidee. De ene na de andere trainer is ontslagen, maar ze namen wel allemaal hun eigen spelers mee. De selectie is dus een zooitje, compleet uit balans ook. Doodzonde, want het past niet bij een club met de statuur van HSV.’’

Een club met een enorm trouwe aanhang, een rits grote sponsoren en een gevulde prijzenkast. HSV was in 1983 zelfs de beste club van Europa en was zeven keer kampioen van Duitsland. ,,Juist dat verleden is óók het probleem van de club,’’ zegt Ricardo Moniz, de Nederlander die in 2010 hoofdtrainer was en toen nog de halve finale van de Europa League bereikte. ,,De hang naar de roemruchte historie is groot. Maar er worden geen keuzes gemaakt die de koers van de club duiden. Het is veel pappen en nathouden. Voorbeeldje: ik had als trainer een conflict met één van de grote spelers. Ik merkte bij de clubleiding direct terughoudendheid. Zo van: hoho, een straf voor hem zou wel eens verkeerd kunnen vallen.’’

Maar begrijp Moniz, die bij HSV ook assistent-trainer van Martin Jol was, niet verkeerd. ,,Ik heb daar de mooiste tijd in mijn carrière gehad. Tijdens de voorbereiding staan daar gewoon duizenden mensen langs het veld bij een training. Het stadion zit ook altijd vol en dat zal in de tweede Bundesliga ook niet veranderen.’’