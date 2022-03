Bundesliga-duel definitief gestaakt omdat grensrechter beker bier op zijn hoofd krijgt

Chiellini en Dybala bij selectie voor cruciaal duel met Villarreal

Juventus kan woensdag in de Champions League tegen Villarreal weer beschikken over aanvaller Paulo Dybala en verdediger Giorgio Chiellini. Zij keren terug in de selectie na blessures die hen weken aan de kant hielden. Ook aanvaller Federico Bernardeschi is weer fit na een korte afwezigheid. “De terugkeer van die drie spelers is belangrijk”, zei trainer Massimiliano Allegri op een persconferentie.

