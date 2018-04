Burnley zet grote stap naar eerste Europese ticket in ruim 50 jaar

Burnley was in het seizoen 1966/1967 voor het laatst actief in Europa. In de Jaarbeursstedenbeker werden VfB Stuttgart, Lausanne Sports en Napoli verslagen, waarna Eintracht Frankfurt in de kwartfinale ter sterk was. Nu lonkt weer een Europese trip.



Na de zege van vandaag heeft de ploeg van Sean Dyche als nummer 7 van de Premier League negen punten meer dan naaste belager Leicester, met nog vijf duels te gaan. De basis voor de zege van vandaag op Turf Moor lag in de beginfase, toen Chris Wood en Kevin Long Burnley binnen tien minuten op 2-0 schoten. Leicester kwam een kwartier voor tijd via Jamie Vardy dichter bij, maar daar bleef het bij.