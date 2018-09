Busquets verlengt bij Barcelona en moet nu 500 miljoen kosten

Spaanse pers vernieti­gend voor verliezend Barcelona en Real

14:08 Ze staan nog altijd eerste en tweede in de Primera División, maar de midweekse nederlagen van Barcelona en Real Madrid kwamen hard aan. Vooral het verlies van Barcelona, dat vorige week nog eenvoudig over PSV heen walste, bij hekkensluiter Leganés (2-1) was opzienbarend.