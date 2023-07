BVB-talent Youssoufa Moukoko draait geldkraan voor familie dicht: ouders, broer en zus opgevangen in vluchtelingenpand

Youssoufa Moukoko, 18-jarig toptalent van Borussia Dortmund, stopt met zijn familie financiële steun te verlenen. Problemen tussen hem en zijn vader zouden aan de basis liggen. Als gevolg van de geldstop werd de villa van het gezin Moukoko in beslag genomen en worden Moukoko’s ouders, broer en zus opgevangen in een vluchtelingenpand.

De familie Moukoko woonde de afgelopen jaren in een riante villa van 351 vierkante meter in het Duitse Hamburg, in het noorden van Duitsland. De geschatte waarde is ruim een miljoen euro. Toch heeft het gezin financieel weinig te makken, waardoor zoon Youssoufa maandelijks een deel van zijn salaris van ongeveer zes miljoen euro per jaar, afstond om de schulden af te kunnen afbetalen. Daar had Moukoko zelf overigens ook weinig tegen in te brengen: hij was minderjarig en zijn ouders konden zijn rekeningen beheren.

Die situatie is intussen veranderd. Moukoko werd eind vorig jaar achttien en is dus meerderjarig, waardoor hij het beheer van zijn rekeningen zelf in de hand kon nemen. Door de spanningen tussen Moukoko en zijn vader Joseph (72) besloot het toptalent om de geldstroom richting zijn familie volledig stop te zetten. Aangezien moeder Marie (35) ingeschreven stond als enige eigenaar van de villa, was het gevolg dat de familie - die minstens 500.000 euro aan schulden zou hebben - uit de woning werd gezet.

Volledig scherm Moukoko (rechts) is momenteel op tournee in de VS met Dortmund. © AFP

Het gezin Moukoko, met naast vader en moeder ook broer en zus, moest eind deze maand uitwijken naar een vluchtelingenpand - een verblijf dat hen aangeboden werd door de stad Hamburg. De Duitse krant BILD slaagde erin om de ouders van Moukoko te spreken, maar zij willen geen slecht woord kwijt over hun zoon. „Onze zoon steunt ons niet meer. Maar denk je dat ik slecht over hem zou spreken?”, zei vader Joseph. Moeder Marie: „De stad heeft voor ons een goede verblijfplaats gevonden, dus het is niet zo erg. Ik werk zelf ook.” De villa van de familie-Moukoko werd intussen al verkocht voor zo’n 570.000 euro.

Moukoko en zijn management willen geen commentaar geven op de zaak. De aanvaller, die de jongste debutant en doelpuntenmaker ooit is in de Bundesliga, is begonnen aan zijn vierde seizoen in de hoofdmacht van Borussia Dortmund. Momenteel is hij in de Verenigde Staten.