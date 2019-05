Cahill kan Sarri maar moeilijk respecteren

Cahill zal Chelsea na dit seizoen verlaten omdat hij maar weinig speeltijd krijgt. Hij speelde slechts acht competitiewedstrijden. Volgens Sarri past de verdediger niet in zijn op balbezit gebaseerde speelstijl.



,,Als een voetballer twee, drie of vier wedstrijden niet speelt, dan heb je geen uitleg nodig. Maar als het om acht, negen duels gaat, dan moet je wel de reden kennen. Maar de manager heeft die uitleg niet gegeven. Het maakt het moeilijk voor mij om iemand te respecteren die geen respect heeft voor wat sommigen bij de club hebben gewonnen. Ik heb de afgelopen zes seizoenen altijd gespeeld en alles met Chelsea gewonnen”, aldus The Daily Telegraph. Cahill, die bij de Londense club twee landstitels, de Champions League en de Europa League won, zegt dit seizoen uit zijn geheugen te wissen. ,,Mijn laatste herinnering zal de FA Cup-finale van vorig seizoen zijn.”



Cahill mocht vanmiddag in de 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Watford één minuut voor tijd invallen voor David Luiz. Zo kon de 33-jarige verdediger in de laatste wedstrijd op Stamford Bridge afscheid nemen van het publiek. Dankzij de zege staat Chelsea op de derde plaats in de Premier League.