Canadese voetballers in staking, oefenduel met Panama geannuleerd

Met video Cyriel Dessers gaat ook bij Nigeria door met scoren

Cyriel Dessers heeft zijn doelpunten bij Feyenoord meegenomen naar de nationale ploeg van Nigeria. Tijdens een oefeninterland in het AT&T Stadium van het Amerikaanse Arlington maakte de spits, die in België is geboren maar speelt voor het geboorteland van zijn Nigeriaanse moeder, de gelijkmaker voor de Afrikanen. Het was zijn eerste goal voor Nigeria.

29 mei