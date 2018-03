Capello houdt het voor gezien bij Jiangsu Suning

Capello werd vorig jaar juni aangesteld bij Jiangsu Suning. Onder zijn leiding wist de club zich te handhaven op het hoogste niveau. Jiangsu Suning eindigde als twaalfde in een competitie met zestien teams. De club haalde drie punten uit de eerste drie competitiewedstrijden van dit seizoen.

Capello is de tweede trainer die in de eerste maand van het seizoen vertrekt bij een club uit de hoogste voetbalklasse van China. Ma Lin moest bij Dalian Yifang al plaatsmaken voor Bernd Schuster.