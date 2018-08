Carragher: Van Dijk kan een legende worden bij Liverpool

Carragher zei dat op de Engelse tv na de overtuigende overwinning van Liverpool op Crystal Palace (0-2), waarin Van Dijk werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. ,,In de loop van de volgende drie of vier jaar, als Liverpool prijzen wint zoals de Champions League, denk ik dat Virgil van Dijk het potentieel heeft om Alan Hansen te verslaan als je het hebt over een plek in het beste elftal van Liverpool ooit.”



Carragher, die zijn hele loopbaan bij Liverpool speelde, is aangenaam verrast door de Nederlander. ,,Ik wist dat hij goed was, maar hij is beter dan ik dacht toen hij binnenkwam.” Toen hij begin dit jaar arriveerde, waren de verwachtingen al torenhoog. Van Dijk werd met een transfersom van 84 miljoen euro zelfs de duurste verdediger ooit. Carragher: ,,Hoe hij speelde tegen Crystal Palace is de reden waarom hij (Jürgen Klopp, red.) zoveel uitgaf voor Van Dijk.”