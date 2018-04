Carrick smeekte Engelse voetbalbond: Alsjeblieft, selecteer me niet

,,Om voor aanvang van het seizoen met Manchester United op trainingskamp te gaan, vond ik niet erg. Maar met de nationale ploeg? Dat was echt deprimerend. Het haalde me naar beneden'', aldus Carrick, die zijn dieptepunt beleefde toen hij met de Engelse voetballers in Zuid-Afrika verbleef tijdens het wereldkampioenschap van 2010.



,,Ik zei tegen mezelf: dit moet ik niet nog eens doen'', aldus Carrick tegen de BBC. ,,Tegen de FA zei ik: alsjeblieft, selecteer me niet.'' Carrick, die na dit seizoen zijn voetballoopbaan afsluit, deed toch nog enkele keren mee. In 2015 speelde hij tegen Spanje zijn laatste interland.