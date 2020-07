CAS-uitspraak zorgt voor spanning in strijd om laatste tickets; speelt Ziyech straks wel Champions League?

Nu Manchester City aan Europese uitsluiting ontsnapt is, moet Chelsea in de laatste drie speelronden opeens vol aan de bak om zich nog voor de Champions League te kwalificeren.

Door Yorick Groeneweg



De vijfde plek in de Premier League is niet langer goed voor deelname aan de Champions League, nu Manchester City vrijuit gaat. Hoewel Chelsea achter Liverpool en City de derde plek inneemt, staan Leicester City en Manchester United op slechts een punt van de nieuwe club van Hakim Ziyech. Een van de drie grijpt naast het laatste ticket, terwijl ook Wolverhampton Wanderers en Sheffield United nog op de loer liggen.

Chelsea (3de met 35-60 +14)

Als Chelsea vanavond op Stamford Bridge tegen het al gedegradeerde Norwich City aantreedt, weet het wat het te doen staat. ,,Als we al onze wedstrijden winnen, spelen we in de Champions League”, zei trainer Frank Lampard maandag in aanloop naar dit duel. De voormalige middenvelder blijft rustig en zegt dat hij nooit op plek 5 gerekend heeft.

Volledig scherm Chelsea-speler Christian Pulisic (m) in actie tegen Sheffield United. © AFP

Toch spreken de recente gebeurtenissen niet in het voordeel van The Blues. Naast de ontsnapping van City bij het CAS, zorgt de 3-0 nederlaag van zaterdag bij Sheffield United voor zorgen in het zuidwesten van Londen. Zeker gezien het pittige programma voor de laatste twee speelronden is het allerminst zeker dat Chelsea straks met miljoenenaankopen Ziyech en Timo Werner (RB Leipzig) überhaupt aan de Champions League meedoet.

Programma

14-7 Chelsea-Norwich City

22-7 Liverpool-Chelsea

26-7 Chelsea-Wolverhampton Wanderers

Leicester City (4de met 35-59 +29)

Vooropgesteld, voor dit seizoen had vrijwel niemand verwacht dat Leicester City tegen het einde van de competitie de vierde en laatste Champions League-plek zou bezetten. Toch dreigt een anticlimax voor de verrassende kampioen van 2016. De voorsprong van vijftien punten op de vijfde plek is verdampt. The Foxes blijven op basis van doelsaldo Manchester United voor, maar de vraag is hoelang.

Volledig scherm Jamie Vardy haalt uit tegen Bournemouth. © AP

De vorm van Leicester City – in december nog de voornaamste uitdager van Liverpool – is miserabel. Van de zes competitiewedstrijden na de coronabreak won de ploeg van Brendan Rodgers er slechts één. In die teleurstellende reeks kon Leicester bijvoorbeeld niet winnen van laagvliegers als Brighton, Watford en afgelopen zondag nog Bournemouth.

Waar Chelsea het vanavond dus opneemt tegen het al uitgespeelde Norwich City en later nog kampioen Liverpool, zijn alle opponenten van Leicester bovendien nog in de race voor Europees voetbal. Zo belooft het voor het team van Premier League-topscorer Jamie Vardy helemaal een buitengewoon spannende eindsprint te worden.

Programma

16-7 Leicester City-Sheffield United

19-7 Tottenham Hotspur-Leicester City

26-7 Leicester City-Manchester United

Manchester United (vijfde met 35-59 +26)

Tot de negentigste minuut van de wedstrijd tegen Southampton stond Manchester United maandagavond virtueel derde. De late 2-2 van Michael Obafemi bracht daar nog verandering in. United bleef dan wel voor de zeventiende wedstrijd op een rij ongeslagen, het liet een uitgelezen kans liggen om Chelsea en Leicester nu al voorbij te gaan.

Door het gelijkspel liep United weliswaar weer een puntje in, mogelijk zijn het twee dure punten die de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer op de valreep liet liggen. Toch hebben de Red Devils alles nog in eigen handen. Na wedstrijden tegen laagvliegers Crystal Palace en West Ham United wacht op de laatste speeldag vermoedelijk een zinderende apotheose tegen Leicester City.

Programma

16-7 Crystal Palace-Manchester United

22-7 Manchester United-West Ham United

26-7 Leicester City-Manchester United

Volledig scherm Manchester gaf een zege op Southampton in blessuretijd nog uit handen. © AP

Achterdeur

Ook Wolverhampton Wanderers (zesde met 55 punten) en seizoensrevelatie Sheffield United (zevende met 54 punten) maken in theorie nog kans op plaatsing voor het miljardenbal. Daarnaast kan Wolves net als Manchester United door het winnen van de Europa League nog de Champions League halen, maar eerst zullen alle ogen zullen op de ontknoping van de competitie gericht zijn.