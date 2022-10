Casemiro onder de indruk van ‘geweldige manager’ Erik ten Hag: ‘Dat was bij Ajax al te zien’

,,Het was in zijn tijd bij Ajax al te zien dat hij een geweldige manager is", aldus Casemiro (30). ,,En ik denk dat hij het hier ook goed doet. We hebben een diverse groep, maar ik geloof dat we ons aan kunnen passen aan zijn manier van spelen.”

Bij de clubmedia vertelt de ervaren middenvelder over de belangrijkste kwaliteiten van Ten Hag: ,,Zijn wil om te winnen, zijn ambitie en zijn harde werk. Dat geldt niet alleen voor hem, maar voor zijn complete staf. Ze willen altijd winnen, worden nooit gemakzuchtig. Ze willen altijd iets nieuws doen, een verschil maken in de wedstrijden.”

Volledig scherm Casemiro (l) en Cristiano Ronaldo met Steve McClaren(r), assistent van Erik ten Hag. © REUTERS

United betaalde Real zo’n 80 miljoen euro voor de vijfvoudig Champions League-winnaar. Toch begon hij in zijn eerste weken veel op de bank. Vorige week tegen Everton (2-1 zege) had hij pas zijn eerste basisplaats in de Premier League. Zondag staat de thuiswedstrijd met Newcastle United op het programma.

Ancelotti en Zidane

Ten Hag en United begonnen dramatisch aan het seizoen, maar van de laatste tien wedstrijden werden er acht gewonnen. Casemiro is na acht seizoenen bij Real Madrid gewend aan winnen en wil zijn erelijst uitbreiden in Engeland. Hij ziet gelijkenissen tussen de trainers die hij in Spanje had en Ten Hag.

,,Elke manager heeft zijn eigen manier van spelen, zijn eigen manier van leiding geven", aldus Casemiro. ,,Ik heb met (Carlo, red.) Ancelotti en (Zinedine, red.) Zidane gewerkt. Dat zijn managers die willen winnen en dat is het belangrijkst. Hard werk en toewijding, betrokken zijn bij de club, daar gaat het om. Ik geloof dat het gevolg daarvan is dat je gaat winnen. Je moet de goede dingen doen, dat is essentieel.”

Bekijk hier de stand van zaken in de Premier League.