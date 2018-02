Cassano (35) wil nog wel voetballen, maar niet in China: 'Heb genoeg geld'

,,Iedereen is wat mij betreft vrij om te doen wat hij wil. Maar iedereen die in China gaat voetballen, moet wel zo eerlijk zijn om te zeggen dat hij dat voor het geld doet'', aldus de 39-voudig international van Italië. Cassano kondigde afgelopen zomer aan te stoppen met voetballen, al weet je het bij de excentrieke Italiaan nooit zeker. Hij ondertekende eerst een contract voor een jaar bij Hellas Verona, maar besloot een week later die verbintenis al weer te verscheuren. Cassano was er klaar mee, zei hij.

Nu staat hij naar eigen zeggen weer open voor een nieuw avontuur, maar niet in China. ,,Ik wil weten of ik het nog steeds kan. Ik heb alleen een voorzitter en trainer nodig die voor 100 procent in mij geloven. Anders laat ik het zo. Ik wil best ergens voor niets gaan voetballen. Ik heb al meer dan genoeg geld verdiend in mijn carrière.''