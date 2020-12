Catalaanse crisis in harde cijfers: zo matig presteert Barça dit seizoen

Vanavond ValladolidAl sinds de eerste keer dat Ronald Koeman plaatsnam op de trainersstoel, heerst er onrust bij FC Barcelona. Met een zege vanavond op bezoek bij Valladolid blijven Koeman en consorten nog enigszins in het spoor van de concurrentie. De Catalaanse crisis in veelzeggende cijfers.

Punten

Volledig scherm Koeman en Lionel Messi. © REUTERS Als we een blik werpen op het gemiddelde puntenaantal van de laatste tien seizoenen, wordt duidelijk hoe slecht FC Barcelona dit seizoen is begonnen. In dertien duels pakte Barça 21 punten: een gemiddelde van 1,62 per wedstrijd. Daarmee presteert het aanzienlijk slechter dan vorig seizoen, cijfermatig slechtste jaar. In het debuutjaar van Frenkie de Jong hield FC Barcelona per affiche gemiddeld 2,16 punten over. Het beste seizoen? Dat was 2012/2013, met een puntenmoyenne van 2,63. Met een totaal van honderd punten kroonde het machtige Barça zich aan het einde van de rit tot landskampioen.

Beste seizoen - 2012/2013: 2,63 punten

Slechtste seizoen - 2020/2021: 1,62 punt

Doelpunten

Nee, sensationeel zijn de wedstrijden van FC Barcelona nauwelijks. Per wedstrijd wordt er gemiddeld 1,92 keer gescoord. De laatste tien seizoenen gebeurde het nooit dat de Blaugranas minder dan twee keer per wedstrijd trefzeker waren. Het is een extreem contrast met bijvoorbeeld 2016/2017, toen er gemiddeld nog drie keer per wedstrijd gescoord.



Beste seizoen - 2016/2017: 3,04 goals per wedstrijd

Slechtste seizoen -2020/2021: 1,92 goals per wedstrijd

De lage productie hoeft overigens geen probleem te zijn als je de boel achterin gesloten houdt. Ook daar worden echter negatieve uitschieters genoteerd. Per wedstrijd moet doelman Marc-André ter Stegen 1,08 keer vissen: de laatste tien seizoenen kreeg Barça nooit zo veel doelpunten om de oren. Fort Barça weigert dit seizoen regelmatig dienst, blijft uit de statistieken.

Beste seizoen - 2010/2011 & 2014/2015: 0,55 goals per wedstrijd

Slechtste seizoen - 2020/2021: 1,08 goals per wedstrijd

Veldspel

Kan Koeman dan, ondanks de magere resultaten, wedstrijden wél domineren? Pijnlijk genoeg schort het daar dit seizoen ook aan. In de topjaren van de Catalaanse grootmacht gebeurde het regelmatig dat Barça bijna tachtig procent van het balbezit had. In het seizoen 2010/2011 had de club gemiddeld 73 procent van de wedstrijd de bal aan de voeten. Dit jaar is dat tien procent lager.

Desondanks ziet Koeman zijn spelers best regelmatig in scoringspositie komen. In het eerder benoemde kampioensjaar 2013 schoot Barça gemiddeld 13,9 keer per wedstrijd. Dit seizoen is dat met 16,4 pogingen beduidend hoger: daarmee komt het zelfs in de buurt van een van de meest pogingrijke seizoenen. Blij zal Koeman daar echter niet mee zijn. Aangezien de productie dit seizoen enorm tegenvalt, kan worden geconcludeerd dat Barça uiterst onzorgvuldig met de kansen omgaat.

Beste seizoen - 2012/2013: 5,3 schoten per goal

Slechtste seizoen: 2020/2021: 8,5 schoten per goal

Nu al buigen of barsten De achterstand op koploper Atlético Madrid is al fors, een nieuwe domper kan FC Barcelona vanavond zomaar nu al de nek omdraaien. Het gat met Atlético bedraagt acht punten, terwijl de Madrilenen nog een wedstrijd tegoed hebben. Met Valladolid lijkt zich het ideale medicijn aan te dienen, na de remise tegen Valencia van afgelopen weekend (2-2). Valladolid staat momenteel op de achttiende plaats. 1. Atlético Madrid - 12-29

2. Real Madrid - 14-29

3. Real Sociedad - 15-26

4. Villarreal - 14-25

5. FC Barcelona - 13-21