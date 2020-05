Catastrofe dreigt voor Frans voetbal ondanks lening van 200 miljoen euro

Sinds maart ligt het Franse voetbal stil en worden er dus geen wedstrijden meer uitgezonden. Zendgemachtigde Canal+ weigerde daarom betalingen te doen, wat de clubs ruim 200 miljoen aan inkomsten scheelt. Maar uit de LFP-stukken die Mediapart inzag en nu naar buiten brengt blijkt dat de financiële problemen veel groter zijn. De LFP zou een ‘te optimistisch’ beeld schetsen. Sommige clubs stonden al flink in het rood en de schade door corona is veel groter dan alleen die van gemiste tv-rechten. ,,Meerdere clubs staan aan de rand van een faillissement, zoals Marseille, Bordeaux en Saint-Étienne’’, schrijft Mediapart . ,,In het seizoen 2018-2019 bedroegen de opgetelde verliezen van de clubs 160 miljoen euro.’’

Geen inkomsten

Maar in werkelijkheid is het bedrag van 200 miljoen dus te laag. En het geld komt vooral terecht bij de clubs die het meest lijden onder de niet uitbetaalde tv-rechten, schrijft Mediapart . ,,Dat zijn niet altijd de clubs die ook de grootste problemen hebben.’’ Paris Saint-Germain, dat juist niet in het rood staat, krijgt bijvoorbeeld het grootste bedrag. ,,Het doel van de lening is om de ‘foot-business’ te redden, niet om clubs te redden.’’

Lening wel rechtmatig?

De onderzoeksjournalisten van de site vragen zich ook af of de lening wel rechtmatig is. De officiële door de staat gegarandeerde leningen (PGE’s) zijn er alleen voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Maar de Franse voetballiga heeft zelf geen problemen: ze sluit de lening af voor de clubs. ,,En 10 van die clubs hebben ook zelf nog eens zo’n PGE afgesloten.’’



De onthullingen van Mediapart komen bovenop de kritiek die er eerder al was op spelers. In april werd een akkoord gesloten over het ‘uitstel’ van salarisbetalingen. Voetballers in de Franse competitie zouden nu 20 tot 50 procent van hun salaris inleveren, wat de clubs dan later – in betere tijden – alsnog zouden uitbetalen. Begin mei werd bekend dat de helft van de clubs nog steeds niet tot concrete afspraken met spelers was gekomen.