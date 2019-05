Cazorla na vier jaar terug bij Spanje, Luis Enrique ontbreekt weer

Normaal gesproken presenteert de bondscoach zelf in een filmpje de namen van zijn selectie, maar nu deed de Spaanse bond dat door alleen foto’s van de spelers in beeld te brengen, die verspreid over het nationale trainingscomplex waren opgehangen.



Luis Enrique ontbreekt ook bij komende twee EK-kwalificatiewedstrijden. De 49-jarige trainer, vorig jaar na het WK aangesteld, kampt nog altijd met privéproblemen. Luis Enrique sloeg daarom in maart de vorige EK-kwalificatiewedstrijd ook al over. Met assistent Robert Moreno als eindverantwoordelijke op de bank won Spanje met 2-0 bij Malta.



Moreno heeft ook de leiding bij de EK-kwalificatieduels met de Faeröer en Zweden, op respectievelijk 7 en 10 juni in Tórshavn en Madrid. ,,Alles wat we doen, beslist Luis Enrique’', zei Moreno op de persconferentie. ,,Via de nieuwe technologieën kan hij alle trainingen volgen.” Technisch directeur José Francisco Molina zegt dat Luis Enrique ‘gewoon’ bondscoach blijft. ,,Hij heeft onze volledige steun.’’