Ceferin over EK 2021: ‘Plannen het precies zoals we het willen hebben’

De UEFA houdt ondanks het rondwarende en ook weer sterk opkomende coronavirus vooralsnog vast aan een EK in 2021 in twaalf landen. Dat omvangrijke toernooi kon door de coronacrisis afgelopen zomer niet doorgaan en werd een jaar uitgesteld.

,,Momenteel plannen we het EK precies zoals we het graag willen hebben”, liet UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin weten in een interview bij de Duitse omroep ARD. Hij zei er nog wel bij dat de UEFA de huidige problemen vanwege het coronavirus nauwlettend in de gaten houdt.

Ceferin hield zich op vlakte toen hij de vraag kreeg of het EK komend jaar mogelijk in een soort bubbel kan worden afgewerkt, in één land en met alle deelnemende ploegen in een afgesloten omgeving. Dat concept werd in de afgelopen zomer succesvol toegepast in de Champions League (Portugal) en Europa League (Duitsland). ,,Daar denken we niet aan”, gaf Ceferin te kennen. Hij liet nog wel doorschemeren dat er wat dat betreft mogelijk andere opties zijn.

Of het EK in 2021 achter gesloten deuren zal moeten plaatsvinden, hield Ceferin eveneens in het midden. ,,We houden overal rekening mee: met publiek, zonder publiek, of met 30, 50 of 70 procent van de stadioncapaciteit.”