Celta de Vigo kiest voor Argentijnse trainer Coudet

Huurverkla­ring blijkt geen goede maatstaf voor hypotheek­mo­ge­lijk­he­den

9 november Het zou makkelijker moeten worden om een hypotheek te krijgen voor iedereen die kan aantonen al jarenlang probleemloos een hoge huur te betalen, maar een veelbesproken proef van BLG Wonen (onderdeel De Volksbank) laat zien dat het geen goede norm is om als hypotheekstandaard in te voeren. Wel blijken huurders vaker dan ze zelf denken in aanmerking te komen voor een hypotheek.