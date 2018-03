Celtic zegeviert voor vierde maal op rij in Old Firm

Na twee minuten spelen was het al raak in het meest beladen duel in Schotland. Josh Windass schoot de bal hard binnen. De Australische middenvelder Tom Rogic maakte niet veel later met een afstandsschot de gelijkmaker. Het was de Portugees Candeias die Rangers toch weer op voorsprong zette. In de blessuretijd van de eerste helft maakte de Franse aanvaller Moussa Dembélé met een fraaie boogbal de 2-2.



Celtic raakte in de 57e minuut de Bosniër Jozo Simunovic kwijt na een elleboogstoot die hem rood opleverde. Niet veel later bezorgde Edouard de gasten desondanks de voorsprong.