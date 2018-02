Cengiz Ünder wijst AS Roma de weg tegen Benevento

Het Turkse talent maakte vorige week al na 45 seconden de winnende 0-1 op bezoek bij Hellas Verona. Vanavond kwam AS Roma een stuk moeizamer op gang. Serie A-debutant Benevento, dat tot op heden slechts zeven punten verzamelde, kwam na zeven minuten zelfs op voorsprong via de Braziliaanse middenvelder Guilherme.

Na 26 minuten zorgde de Argentijnse verdediger Federico Fazio voor de gelijkmaker namens AS Roma, waar Kevin Strootman de hele wedstrijd speelde. Een kwartier na rust bracht de Bosnische spits Edin Džeko de Romeinen op voorsprong. Hij deed dit op aangeven van Cengiz Ünder. De 20-jarige linksbenige vleugelaanvaller, die afgelopen zomer voor 14 miljoen euro werd overgenomen van Istanbul Basaksehir, scoorde daarna binnen een kwartier ook zelf nog twee keer. Hij tilde de stand daarmee naar 4-1. Een minuut later zorgde Enrico Brignola alweer voor de 4-2 namens Benevento. In blessuretijd maakte Gregoire Defrel er vanaf elf meter nog 5-2 van.