Chadli debuteert eindelijk in eigen land: ‘Wie de spits van Gent is? Geen idee’

,,Of ik weet wie de coach is van Charleroi? En de spits van AA Gent? Geen idee, eerlijk gezegd. Ik volgde tot dusver alleen de resultaten via LiveScore”, moet de oud-speler van FC Twente en AGOVV bekennen. ,,Ik zal iedereen de komende weken wel leren kennen”, knipoogde hij. Chadli tekende deze week voor Anderlecht en staat zo op dertigjarige leeftijd aan de vooravond van zijn debuut in zijn vaderlandse competitie.



Op zijn zestiende vertrok Chadli via een achterdeurtje bij de jeugd van Standard Luik. ,,Fysiek en mentaal niet sterk genoeg”, klonk het. Ruim 14 jaar later en via clubs als Tottenham en AS Monaco, keert Chadli terug door de grote poort. ,,Het is altijd mijn plan geweest om ooit in België te spelen”, vertelde de flankaanvaller gisteren tijdens zijn officiële voorstelling. ,,Al had ik het wel niet zo vroeg verwacht.” Zijn situatie bij Monaco - Chadli was overbodig -smeekte om een oplossing. Vincent Kompany, trainer bij Anderlecht, reikte die in juni voor het eerst aan. ,,Vincent vroeg me tijdens de laatste interlandperiode naar mijn plannen”, aldus Chadli. ,,Toen wilde ik eerst op vakantie en de voorbereiding met Monaco afwachten. Plots is alles zeer snel gegaan.”