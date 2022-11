Champions League vandaag | Juventus en AC Milan waken voor dramatische ontknoping

In de laatste poulewedstrijden van de Champions League zullen de kaarten definitief worden geschud. De meeste beslissingen zijn al gevallen, maar voor sommige clubs is het nog onduidelijk of en waar zij hun Europese avontuur vervolgen. Deze site blikt vooruit op de ontknoping in poule E, F, G en H.

Groep E

Een rechtstreekse strijd om Champions- of Europa League in San Siro. AC Milan ontvangt de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg, dat één punt minder heeft verzameld dan de Italiaanse topclub. Milan heeft aan een gelijkspel genoeg om de volgende ronde van de Champions League te bereiken, terwijl voor Salzburg alleen winst telt.

In Londen staat er voor Chelsea niets meer op het spel. De Engelse topclub is al verzekerd van groepswinst en kan zich tegen Dinamo Zagreb vooral revancheren voor de pijnlijke 1-0 nederlaag in Kroatië van begin dit seizoen. Dinamo Zagreb kan ook nog de Europa League in. Daarvoor moet het hopen op een nederlaag van Salzburg en zelf stunten op Stamford Bridge.

Groep F

Ongenaakbaar is Real Madrid dit seizoen in de Champions League niet, maar de regerend Champions League-winnaar is ook na de jaarwisseling te zien in het miljardenbal. Een overwinning op het al uitgeschakelde Celtic levert Real Madrid ook groepswinst op. Daardoor zou het sterke teams als Bayern München en Manchester City ontlopen in de achtste finale.

Voor RB Leipzig is een punt genoeg om zeker te zijn van een langer verblijf in de Champions League. De Duitsers nemen het op tegen Sjachtar Donetsk, dat drie punten minder heeft dan de huidige nummer twee in de poule. Voor Sjachtar is de opdracht duidelijk: winnen. Dan passeren de Oekraïners hoe dan ook Leipzig, dat in de openingsspeelronde al met 1-4 werd verslagen.

Groep G

Volledig scherm Nathan Aké. © AFP Manchester City is niet meer te achterhalen en speelt vanavond tegen Sevilla alleen nog voor de eer. De ploeg van Pep Guardiola, waar Nathan Aké op een basisplaats zal hopen, zal vermoedelijk met flink wat reservespelers aantreden tegen de eveneens al uitgespeelde Spanjaarden. Sevilla gaat in het nieuwe kalenderjaar aan de slag in de Europa League.

Dat betekent dat er ook voor Borussia Dortmund en FC Kopenhagen niets meer op het spel staat. Voor Donyell Malen is het affiche in Denemarken een kans om zich in de kijker te spelen bij bondscoach Louis van Gaal. De oud-PSV’er is hersteld van een blessure en behoort tot de lijst van 39 namen die kans maken op een uitverkiezing voor het WK in Qatar. Vorig jaar zomer was de spits basisspeler tijdens het pijnlijk verlopen EK.

Groep H

Juventus staat dit seizoen vooral voor schut in de Champions League. De Italiaanse topclub boekte alleen een overwinning tegen Maccabi Haifa en staat met drie punten op de derde plaats in de poule. Alleen met een overwinning op het sterke Paris Saint-Germain blijft De Oude Dame Maccabi hoe dan ook voor. Als Maccabi een punt pakt en Juventus verliest, eindigen de Turijnen op de laatste plaats.

Maccabi Haifa heeft een verlengd avontuur in Europa dus deels in eigen hand. De ploeg van Tjaronn Chery neemt het op tegen het sterk presterende Benfica van voormalig PSV-coach Roger Schmidt. Benfica heeft evenveel punten als Paris Saint-Germain en kan de Franse topclub zelfs nog passeren in de strijd om groepswinst. Daarvoor moet Benfica vanavond wel een doelsaldoverschil van vier goals wegpoetsen.

Programma Champions League

Statistieken Champions League

