Chaos compleet bij Spaanse vrouwenploeg: ‘Een gebrek aan dialoog? Zeker, maar niet van mijn kant’

,,Ik ben blij met alle steunbetuigingen die ik de afgelopen week heb ontvangen, want dit wens ik niemand toe. Het is vooral de onduidelijkheid van de boodschap die enorm frustrerend is. Toen ik de brief van de speelsters las, was ik in de war omdat ik niet weet wat ze vragen. Ik wou dat er duidelijkheid was en dat ze naar buiten waren gekomen om zich duidelijk te spreken. Ik had liever gehad dat ze het me persoonlijk hadden verteld en ik weet zeker dat we dan niet in deze situatie zouden zitten. Ik ben 24 uur per dag bereikbaar voor de speelsters als er problemen zijn, dus dit kwam als een grote verrassing", zei Vilda vanmiddag op een persconferentie van 53 minuten in Las Rozas in Madrid, waar het trainingscentrum van de Spaanse ploeg is gevestigd. ,,We staan altijd open voor dialoog. Alle trainingen worden opgenomen en ik zou het zelfs prima vinden als ze allemaal rechtstreeks zouden worden uitgezonden. Of er een gebrek is aan dialoog? Zeker, maar niet van onze kant”.

Vilda toont weinig begrip voor de speelsters die niet meer onder hem willen spelen. ,,We staan voor schut, wereldwijd. Het doet mij persoonlijk pijn, maar ook voor het Spaanse voetbal in het algemeen en het vrouwenvoetbal in het bijzonder. Al het goede werk van de afgelopen jaren lijkt hiermee voor niets te zijn geweest. Of ik heb overwogen om zelf op te stappen? Nee, geen moment. Dat is ook niet wat de speelsters vragen in hun brief, dat maakt het allemaal zo vreemd. De komende periode zal zwaar worden, maar ik weet zeker dat er weer mooie tijden aankomen”, zei Vilda, die in de interlandperiode van begin september nog wel over de vijftien speelsters kon beschikken. Spanje plaatste zich toen voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Vilda werd gevraagd wat hij verwacht van de komende interlandperiode. Maandag zullen 23 speelsters zich melden, een groot deel van hen speelsters van Real Madrid. ,,We zullen maandag zien hoe de sfeer zal zijn met de spelers die gaan komen. Ik weet dat ze het Spaanse shirt dolgraag willen dragen. Het dragen van het shirt van Spanje is de grootste trots die er kan zijn. Het is een voorrecht en dat zal altijd zo blijven. We zullen een sfeer van harmonie, sportiviteit en zelfs een familiale sfeer creëren. De speelsters zijn opgetogen en willen strijden voor hun land. Dat is ook hoe de sfeer was in de twee weken voor het EK, maar toen Alexia Putellas en Jennifer Hermoso geblesseerd raakten veranderde de sfeer compleet. Ik begrijp het echt niet", zei Vilda, die zijn team op het EK in de kwartfinales na verlenging zag verliezen van de latere Europees kampioen Engeland, de ploeg van de alom geroemde Sarina Wiegman.

De vijftien speelsters die niet meer willen spelen onder Vilda zijn Mapi Leon, Patri Guijarro, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Sandra Paños (allen FC Barcelona), Ainhoa ​​Moraza, Lola Gallardo (Atlético Madrid), Nerea Eizaguirre, Amaiur Sarriegi ( Real Sociedad), Laia Aleixandri, Leila Ouahabi (Manchester City), Ona Batlle, Lucía García (Manchester United) en Andrea Pereira (Club América uit Mexico). Volgens hen zijn de trainingsmethodes van Vilda achterhaald en zou hij hun emotionele en fysieke gezondheid aantasten.

De namen van aanvoersters Irene Paredes, Alexia Putellas en Jennifer Hermoso stonden niet bij de speelsters die de brief hadden ondertekend, maar ook zij zijn niet opgeroepen. In het geval van Putellas is dat logisch, want zij is lang uit de roulatie nadat ze een dag voor het EK in Engeland een zware knieblessure opliep. Hermoso moest het EK ook missen door een blessure.

De Spaanse voetbalbond toonde geen enkel begrip. De speelsters die de mail hebben gestuurd mogen pas weer in actie komen voor het nationale team als zij ‘hun fout accepteren en om vergeving vragen’. De bond noemt de weigering om te komen een ‘zeer serieuze overtreding die een schorsing van twee tot vijf jaar als gevolg kan hebben’.

