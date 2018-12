Chapecoense handhaaft zich ook in tweede seizoen na vliegramp

Met hulp van andere clubs in Brazilië, die bereid waren spelers te verhuren, werd ‘Chapo’ vorig seizoen achtste. Dat was reden voor groot feest, omdat dit recht gaf op een plek in de groepsfase van de Copa Libertadores.



Dit seizoen had de Braziliaanse club het een stuk lastiger om zich te handhaven in de Braziliaanse Serie A. Het kwam vandaag aan op de allerlaatste speelronde. De nummers zeventien tot en met twintig degraderen in Brazilië en Chapecoense stond zestiende met slechts één punt meer dan de nummer zeventien.



Na afloop hoefde ‘Chape’ echter niet in onzekerheid de resultaten op andere velden af te wachten. Op het eigen veld in Chapecó werd namelijk een 1-0 overwinning op Sao Paulo, de nummer vijf van de Braziliaanse Serie A, geboekt.



Het leidde wederom tot groot feest bij de ploeg die amper twee jaar geleden nagenoeg de gehele selectie verloor bij de meest zwarte bladzijde uit de historie van de club en het mondiale voetbal.