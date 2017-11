Chapecoense huilt nog steeds om ‘eeuwige kampioenen’

Één jaar na fatale crashWat de mooiste dag uit de geschiedenis van de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense had moeten worden, veranderde precies een jaar geleden in een nachtmerrie van ongekende proporties. De selectie van het bescheiden 'Chape' was op weg naar Medellín, waar de club de finale van de Copa Sudamericana zou gaan spelen. Tot chartervliegtuig LMI2933 door brandstoftekort neerstortte in de Colombiaanse bergen. Een terugblik op een emotioneel en zeer bewogen jaar.