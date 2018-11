Charlie Austin over de rooie na afgekeurde goal Southampton

Charlie Austin was des duivels, nadat zijn goal was afgekeurd door arbiter Simon Hooper. Volgens de arbitrage stond Maya Yoshida in de baan van het schot, maar de Japanner toucheerde de bal niet. Het werd daardoor geen 2-0. Sterker, Watford kwam in de slotfase nog langszij, zodat Southampton twee dure punten verspeelde en Austin tot ver na de wedstrijd zijn frustratie maar nauwelijks de baas kon.



,,Dit is echt belachelijk‘’, zegt Austin. ,,We maken een geldig doelpunt, maar ze keuren hem af. Dit besluit kost ons twee punten. We hebben het over VAR dit en VAR dat: help onze scheidsrechters! Ze hebben hulp nodig. We spelen in de Premier League, de beste competitie ter wereld, de best bekeken competitie ter wereld, maar dit kost ons twee heel dure punten. Dit is lachwekkend.”