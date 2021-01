Chelsea boekt miljoenenwinst ondanks corona

Wout Weghorst: ‘Dankzij mijn meisjes ben ik in de vorm van mijn leven’

28 december Voor Wout Weghorst (28) is 2020 eigenlijk een prima jaar geweest. Hij werd voor de tweede keer vader en staat 8ste op het lijstje met de meest scorende spitsen in Europa. Met Ronaldo, Zlatan en Messi. Dit was zijn jaar.