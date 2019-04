Chelsea-coach Sarri krijgt boete van 9000 euro

Lazio veroor­deelt gedrag ‘geïsoleer­de individuen’: ‘Lazio heeft geen racisti­sche fanbase’

15:16 Lazio heeft afstand genomen van racistische uitlatingen van zijn supporters voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen AC Milan en wijt het aan ‘enkele geïsoleerde gevallen”. ,,We weigeren mee te gaan in de mediatrend die oppert dat de hele fanbase van Lazio verantwoordelijk is voor de racistische incidenten”, meldt de Romeinse club.