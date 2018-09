Chelsea houdt maximale score dankzij briljante Hazard, City simpel langs Fulham

Serie A De Vrij en Inter lopen opnieuw averij op

18:00 In de hoop eindelijk weer een rol in de titelstrijd te kunnen spelen, trok Internazionale deze zomer een handvol nieuwe spelers aan. Het vernieuwde elftal van Luciano Spalletti kent echter een zwakke start in de Serie A. Met Stefan de Vrij in de basis verloor Inter vanmiddag thuis van Parma: 0-1.