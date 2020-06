Chelsea komt achterstand te boven en boekt belangrijke zege op Aston Villa

Aston Villa, met Anwar El Ghazi in de basis, liet in de eerste helft het spel aan Chelsea, maar kwam zelf in de 43ste minuut dankzij een treffer van Kortney Hause op voorsprong. Bij een overwinning zou Aston Villa tijdelijk de degradatiezone verlaten, maar slechts een kwartier zag de wereld er van de nummer 19 iets hoopgevender uit.



Chelsea zette in de tweede helft namelijk aan en wist binnen een mum van tijd twee keer te scoren. Eerst was het Christian Pulisic die op aangeven van Cesar Azpilicueta bij de tweede paal geen fout maakte en de gelijkmaker maakte, twee minuten later schoot Oliver Giroud raak. De Fransman werd aangespeeld door opnieuw Azplilicueta, draaide weg van zijn tegenstander en schoot via het been van een Villa-verdediger de bal tegen de touwen.