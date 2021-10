Chelsea loopt na ruime zege uit op slordig Liverpool en gefrustreerd Manchester City

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Puntenverlies Liverpool

Liverpool, met Virgil van Dijk centraal achterin, kende thuis tegen Brighton & Hove Albion een uitstekende start en stond via treffers van Jordan Henderson en Sadio Mané binnen 25 minuten op 2-0. De aanvaller uit Senegal dacht even later ook voor de 3-0 te zorgen, maar die treffer werd wegens hands afgekeurd. Aan de andere kant was het wel raak. Enock Mwepu krulde de bal prachtig over doelman Alisson Becker en zorgde voor een 2-1 ruststand. Een tik voor Liverpool dat de wedstrijd eigenlijk al had moeten beslissen.