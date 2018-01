Chelsea loopt zich stuk op tiental Leicester City

Bekijk hier hoe Villarreal de zorgen van Real Madrid nog groter maakt

13 januari Real Madrid stond er al niet echt rooskleurig voor in La Liga, maar daar is na dit weekend bepaald geen verandering in gekomen. Villarreal drukte Real verder in de zorgen door met 0-1 te winnen in Santiago Bernabeu. Het gaat met koploper Barcelona bedraagt nu zestien punten.