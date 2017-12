Chelsea maakt lelijke misstap bij West Ham

De Gea gelooft heilig in winst United op City

8 december Manchester United heeft het in zich om de reeks van overwinningen van koploper Manchester City te stoppen. Dat zegt althans David de Gea, de Spaanse doelman van de nummer twee. ,,We spelen thuis, we hebben vertrouwen en we voelen ons sterk. Ik zie niet in waarom we niet kunnen winnen.''