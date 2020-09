Chelsea maakt van Harder duurste voetbalster ooit

Harder had bij Wolfsburg nog een contract tot juni 2021, maar de Duitse topclub was niet van plan haar zomaar te laten gaan. Een bedrag van zo'n 400.000 euro zorgde er uiteindelijk toch voor dat Harder mocht vertrekken. Ze tekent bij Chelsea een driejarig contract. Harder wordt bij Chelsea teamgenote van de Zweedse verdedigster Magdalena Eriksson, waarmee ze sinds 2014 een relatie heeft. Ze leerden elkaar kennen als teamgenoten bij de Zweedse club Linköpings FC, maar in januari 2017 vertrok Harder naar Wolfsburg en Eriksson naar Chelsea. Het team uit Londen werd vorig seizoen al kampioen in de FA Women's Super League, dat niet werd afgerond door de coronacrisis. Chelsea begint het nieuwe seizoen komende zondag al met de uitwedstrijd bij Manchester United, de ploeg van Jackie Groenen. Chelsea beschikt met topscorer Bethany England, de Australische sterspeelster Sam Kerr en de Schotten Fran Kirby en Erin Cuthbert al over een aantal goede aanvalsters. Na de titel in Engeland mikt Chelsea nu ook op succes in de Women's Champions League, waarin Olympique Lyon oppermachtig is met zeven eindzeges in tien jaar.

Harder werd in 2018 verkozen tot beste voetbalster in Europa. Ze scoorde 105 keer in 114 wedstrijden voor VfL Wolfsburg, waarmee ze dus vier keer de Bundesliga Frauen en de DFB-Pokal won. In de Champions League was grootmacht Olympique Lyon echter vier keer te sterk: twee keer in de finale en twee keer in de kwartfinale. Harder scoorde daarnaast 61 keer in 118 interlands voor Denemarken, waaronder een keer in de verloren EK-finale tegen Oranje in 2017 in Enschede.