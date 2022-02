Chelsea met Ziyech in de basis, maar zonder positieve Tuchel in FA Cup

Chelsea treedt vanmiddag, zonder Tuchel op de bank, eerst nog aan in de FA Cup. In de vierde ronde is Plymouth Argyle, uitkomend in League One (derde niveau), op Stamford Bridge de tegenstander. Hakim Ziyech heeft een basisplaats bij ‘The Blues’.



,,De hoofdtrainer zal nu de noodzakelijke protocollen met betrekking tot zelfisolatie volgen en hoopt in de loop van volgende week bij het team aan te sluiten in Abu Dhabi”, meldt Chelsea in een korte verklaring op de website.