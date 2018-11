Chelsea moet Hazard missen tegen PAOK

Iniesta dacht in 2009 aan zelfmoord: ‘Als je depressief bent, ben je jezelf niet’

27 november Andres Iniesta kende bij FC Barcelona het ene na het andere succes, maar op persoonlijk vlak had de balvirtuoos het niet op orde. In een interview met de Spaanse zender La Sexta geeft Iniesta toe dat hij in 2009 in een diepe depressie zat en zelfs aan zelfmoord dacht.