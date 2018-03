Chelsea na verlenging door naar halve finale FA Cup

Alcacer en Messi bezorgen Barcelona winst op Bilbao

18:38 FC Barcelona is weer een stap dichter bij de Spaanse landstitel. De ploeg van Ernesto Valverde won vanmiddag in Camp Nou met 2-0 van Athletic Bilbao door doelpunten van Paco Alcacer en Lionel Messi in de eerste helft. FC Barcelona is na 29 wedstrijden in de Spaanse competitie nog altijd ongeslagen.